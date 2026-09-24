Estefanía y Mara hacen histórico último pase de lista de policías y bomberos retirados de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- En un momento cargado de emoción, reconocimiento y gratitud, se llevó a cabo el último pase de lista de 69 elementos que concluyen su servicio activo, de los cuales 61 pertenecen a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal y 8 al Cuerpo de Bomberos de Playa del Carmen.

El acto, realizado en el marco del Segundo Informe de Trabajo de la presidenta municipal Estefanía Mercado, que se llevó a cabo en la víspera en la Plaza 28 de Julio, representó un homenaje a mujeres y hombres que durante años dedicaron su vida al servicio público, protegiendo a las familias, atendiendo emergencias y contribuyendo a la seguridad y bienestar de la comunidad.

Después de más de dos décadas de servicio, las y los integrantes que pasan a situación de retiro dejan atrás una etapa marcada por la disciplina, la responsabilidad, la vocación y el compromiso con Playa del Carmen.

Durante la ceremonia, el secretario de Seguridad Ciudadana, Carlos Montesinos García, dirigió un mensaje de reconocimiento a quienes cierran este importante capítulo de su trayectoria:

“A quienes durante más de 20 años hicieron del uniforme una responsabilidad; a quienes estuvieron presentes de día y de noche, en los momentos tranquilos y en los más difíciles de nuestra ciudad; a quienes vieron crecer y transformarse a Playa del Carmen y dedicaron una parte importante de su vida a protegerla:

Por sus años de servicio, por las familias que protegieron, por las generaciones de policías que ayudaron a formar y por haber cumplido con Playa del Carmen, a todas y todos ustedes: misión cumplida”.

El secretario destacó que, aunque a partir de este día dejan el servicio activo, la huella de quienes integraron durante años las filas de las instituciones de seguridad y emergencia permanecerá en la historia de la corporación y en la memoria de la ciudad.

“A partir de hoy dejan el servicio activo, pero su historia permanecerá para siempre en esta institución y en la memoria de nuestra ciudad.

En nombre de Playa del Carmen: gracias por servir, gracias por proteger y gracias por cumplir.”

En este mismo sentido, el director de Bomberos de Playa del Carmen, Yivi Méndez, se encargó de realizar el último pase de lista de los ocho elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes se sumaron al reconocimiento general por más de 20 años de brindar ayuda a las y los habitantes de la ciudad, y por compartir una misma vocación de servicio y una profunda responsabilidad con la ciudadanía.

Familiares, compañeras y compañeros de corporación y autoridades acompañaron a las y los servidores públicos en este momento especial, en el que se reconoció no solamente el tiempo dedicado a sus instituciones, sino también los sacrificios personales y familiares que implica una vida al servicio de los demás.

El último pase de lista simboliza el cierre de una etapa profesional, pero también el reconocimiento permanente a una generación de servidoras y servidores públicos que contribuyeron, desde sus respectivas responsabilidades, a la construcción y transformación de Playa del Carmen.

El proceso de retiro digno fue impulsado por la presidenta Estefanía Mercado, como un acto de respeto hacia mujeres y hombres que dedicaron buena parte de su vida a la seguridad de la ciudad.