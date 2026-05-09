Mario Delgado replanteará calendario escolar después de polémica

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CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que el próximo lunes 11 de mayo sostendrá una reunión con autoridades educativas estatales para definir una propuesta final sobre una posible modificación al calendario escolar 2025-2026, luego de la polémica generada por el anuncio de adelantar el fin del ciclo escolar.

A través de un video difundido en redes sociales, el funcionario explicó que el encuentro se realizará con las y los secretarios de Educación de todo el país para revisar el calendario y construir una propuesta definitiva.

“Siempre priorizaremos el aprovechamiento y los aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país”, afirmó Mario Delgado, quien también agradeció las opiniones y propuestas enviadas por madres, padres de familia y organizaciones civiles.

La controversia surgió después de que el pasado 7 de mayo la SEP anunciara que las clases concluirían el 5 de junio, argumentando las altas temperaturas registradas en el país y la realización de la 2026 FIFA World Cup.

Tras el anuncio, especialistas en educación, organizaciones civiles y sectores de oposición alertaron sobre posibles afectaciones académicas y el incremento de cargas de cuidado para las familias, particularmente para las mujeres, debido a la reducción de varias semanas de clases.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la propuesta no fue una decisión unilateral del titular de la SEP, sino una petición planteada por autoridades educativas estatales y docentes durante reuniones previas.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que aún no existe un calendario definitivo y reiteró que deberá garantizarse que las y los estudiantes no pierdan aprendizaje.

En tanto, la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación-CNTE en Oaxaca rechazó públicamente la posibilidad de adelantar el cierre del ciclo escolar, al considerar que la medida responde más a intereses relacionados con el Mundial de Futbol que a las necesidades reales de las comunidades educativas.

El magisterio oaxaqueño señaló que durante años estudiantes y docentes han enfrentado clases en condiciones extremas, sin infraestructura adecuada, ventilación o acceso suficiente al agua potable, sin que existiera una respuesta institucional efectiva.