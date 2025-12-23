EU necesita controlar Groenlandia “por motivos de seguridad nacional”, afirma Trump

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su país necesita controlar Groenlandia por “motivos de seguridad nacional”, luego de que el nombramiento de un enviado especial para ese territorio autónomo de Dinamarca desatara una nueva tensión diplomática con Copenhague.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el mandatario republicano ha insistido en que Groenlandia es un territorio estratégico clave, tanto por su ubicación geopolítica como por sus recursos naturales, y no ha descartado el uso de la fuerza para anexarlo.

El domingo, Trump designó al gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, como emisario especial de Estados Unidos para Groenlandia, decisión que provocó una reacción inmediata del gobierno danés, que convocó al embajador estadounidense.

“Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional. No por los minerales”, afirmó Trump durante una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. El presidente sostuvo que en las costas de la isla hay presencia constante de embarcaciones rusas y chinas, lo que, dijo, representa un riesgo estratégico para Estados Unidos. Añadió que Landry estaba dispuesto a “liderar la campaña”.

Tras su nombramiento, Landry declaró que su objetivo es convertir Groenlandia en “parte de Estados Unidos”, lo que incrementó la polémica.

En respuesta, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, difundieron un comunicado conjunto en el que subrayaron que la isla pertenece a sus habitantes.

“No se puede anexionar otro país, ni siquiera bajo el argumento de la seguridad internacional”, señalaron, al tiempo que exigieron respeto a su integridad territorial.

Posteriormente, Nielsen reiteró que cualquier decisión sobre el futuro de Groenlandia corresponde exclusivamente a su población y afirmó que el nombramiento del enviado estadounidense no cambia la postura del gobierno local.

“Groenlandia es nuestro país. Las decisiones se toman aquí”, escribió el primer ministro groenlandés en redes sociales.

El canciller danés, Lars Lokke Rasmussen, expresó su “profunda indignación” por la designación y advirtió a Washington que debe respetar la soberanía de Dinamarca, miembro de la Unión Europea y de la OTAN. La Unión Europea manifestó su “total solidaridad” con el gobierno danés.