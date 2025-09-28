EU retiene y libera a diputado federal en aduana de Matamoros; su equipo niega detención

Comparte esta Noticia

MATAMOROS.- El diputado federal por Tamaulipas, Mario Alberto López Hernández, fue retenido durante varias horas por autoridades de Estados Unidos al intentar ingresar por el puente internacional Brownsville-Matamoros, aunque posteriormente regresó a México.

Versiones periodísticas señalaron que el legislador, conocido como “La Borrega”, permaneció en las instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) desde la noche del viernes hasta la mañana del sábado, cuando salió acompañado por una oficial estadounidense y volvió a Matamoros a bordo de su camioneta.

Sin embargo, su equipo de prensa rechazó que se tratara de una detención. A través de un comunicado, la oficina del legislador afirmó que la información difundida en medios y redes sociales era “absolutamente falsa” y subrayó que el diputado continúa desempeñando sus funciones legislativas con normalidad.

“No se encuentra detenido ni bajo investigación en Estados Unidos. Lamentamos que se recurra a la difusión de noticias falsas con la intención de confundir a la ciudadanía y dañar la imagen pública”, señaló el documento.

El boletín no explicó los motivos de la retención ni aclaró si hubo algún procedimiento relacionado con su visa estadounidense, como también circuló en versiones extraoficiales.

López Hernández fue electo en 2024 por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y actualmente integra la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte en la Cámara de Diputados.

El episodio ocurre en un contexto sensible para autoridades locales de Tamaulipas: apenas en abril pasado, el Gobierno de Estados Unidos retiró la visa al alcalde de Matamoros, Alberto Granados Fávila, tras cuestionamientos sobre sus vínculos con un empresario detenido por narcotráfico en Brownsville, Texas.