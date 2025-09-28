Se pelean panistas por negociar con Morena

Comparte esta Noticia

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

Carentes de la ideología que alguna vez caracterizó al PAN y sin banderas políticas en sus discursos, Reyna Tamayo y Germán González vuelven a evidenciar la grave fractura panista que no cicatriza, herencia del tres veces traidor Carlos Joaquín González.

La renovación de los comités municipales y seccionales es el motivo de la nueva etapa de la disputa interna de dos grupos políticos que buscan el control de las dirigencias municipales para “venderlas” a la hegemonía estatal, mediante alianzas de facto a espaldas de las decisiones de la militancia azul quintanarroense.

Por un lado, Reyna Tamayo no tiene empacho en mostrar su alianza con el poder desde que era regidora de “oposición” en Benito Juárez y ahora en el Congreso del Estado, primero se asumió como “oposición responsable” y ahora reconoce caminar junto con la 4T para construir propuestas en favor de Quintana Roo.

Por su lado, los Germanes tampoco tienen empacho en concertar pactos ocultos con el gobierno municipal de OPB y acuerdos con otras fuerzas innombrables, siempre sin consultar a la militancia panista.

La incongruencia del PAN es de todos los días. Se oponen a todo lo que haga o no haga la 4T a nivel nacional, pero al mismo tiempo pactan canonjías para las dirigencias locales en los estados. Qué bonita familia!

Las acusaciones mutuas no tienen empacho y ello puede agudizar la caída de la votación del PAN en 2027, lo cual no parece importar a las dos tribus internas que se disputan los despojos de su propio partido. Usted tiene la última palabra