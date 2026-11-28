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CANCÚN.- Redes Sociales Progresando por Quintana Roo (RSPQ) anunció la incorporación de Laura Beristáin Navarrete, exalcaldesa de Solidaridad, hoy Playa del Carmen, a quien perfila como eventual candidata a la gubernatura en 2027. La organización prevé que recorra la entidad para presentar su proyecto.

José Monroy Mañón, referente del partido, presentó a Beristáin durante una conferencia de prensa realizada el viernes en Cancún.

La exfuncionaria repasó su trayectoria política y señaló que militó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y posteriormente en el Partido del Trabajo (PT). Aunque Morena la postuló a la presidencia municipal en 2018, negó haber sido militante de esa organización.

Monroy Mañón describió a RSPQ como una fuerza de centro y conciliación. Sostuvo que su objetivo para los comicios de 2027 será recoger las demandas ciudadanas e incorporarlas a las propuestas de campaña.

En el encuentro también se anunció la adhesión de Gladys Tamayo Kumul, presidenta de Colosistas en Quintana Roo, y se presentó a David Medina Martínez como coordinador del partido en las zonas centro y sur del estado.

La organización dio a conocer, además, sus coordinaciones municipales como parte de los trabajos para conformar su estructura territorial.

RSPQ obtuvo su registro como partido político local ante el Instituto Electoral de Quintana Roo en 2024. Sus principales liderazgos provienen del extinto partido Más Apoyo Social (MÁS).