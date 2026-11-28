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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda estableció que la venta de gasolinas y diésel, así como el cobro de peajes, deberán realizarse mediante pagos digitales y electrónicos. El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) contempla una transición gradual y todavía no fija una fecha para eliminar completamente el uso de efectivo en esas operaciones.

El acuerdo 177/2026, firmado el 23 de noviembre por el secretario Édgar Amador Zamora, entró en vigor el mismo día de su publicación. Las autoridades competentes de cada sector disponen de 15 días hábiles para emitir las reglas que definirán condiciones, requisitos y plazos de aplicación.

La medida no elimina el efectivo del resto de la economía ni obliga automáticamente a todos los establecimientos a cobrar exclusivamente con tarjeta. La legislación de la que deriva también permite recurrir al efectivo o al cheque cuando una contingencia impida recibir pagos digitales.

Hacienda argumentó que las operaciones electrónicas generan registros verificables y contribuyen a combatir la comercialización irregular e ilícita de combustibles. Añadió que disminuyen los riesgos y costos asociados con el manejo de dinero en efectivo para los permisionarios.

La dependencia presentó el acuerdo como complemento de los cambios a la Resolución Miscelánea Fiscal sobre controles volumétricos y de la nueva Ley del Sector de Hidrocarburos y su reglamento.

En el caso de las casetas, citó el Programa Sectorial de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 2025-2030, que relaciona las filas y demoras con el crecimiento del tránsito, la falta de carriles adicionales y el lento avance hacia los medios electrónicos.

Como antecedente, el 27 de abril el gobierno federal suscribió un acuerdo con la Asociación de Bancos de México y la Asociación de Sociedades Emisoras de Vales para reducir temporalmente las cuotas de intercambio aplicables a estos negocios por recibir pagos mediante terminal. Ese día también se publicó en el DOF la resolución que incorporó la regla 10ª Bis.

Posteriormente, el 4 de noviembre se publicó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que entró en vigor al día siguiente.

Entre los mecanismos previstos figuran códigos QR, dispositivos de comunicación de campo cercano (NFC), tarjetas de débito y crédito, transferencias de fondos y domiciliaciones, además de otras interfaces que permitan realizar pagos.

La aplicación del nuevo esquema en gasolineras y casetas dependerá de las disposiciones sectoriales y del calendario de transición que emitan las autoridades.