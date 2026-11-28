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CANCÚN.- Jorge Alberto Carrillo García fue sentenciado a 15 años de prisión por feminicidio en grado de tentativa, tras atacar con ácido muriático a una mujer en Cancún, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los hechos ocurrieron el 12 de junio de 2025. De acuerdo con la investigación, la víctima esperaba transporte público en un paradero de combis de Multiplaza Kabah cuando Carrillo García llegó en motocicleta y le pidió que subiera.

La mujer se negó y abordó una unidad de transporte público. El hombre le gritó que la encontraría en el Mercado 23 y comenzó a seguirla.

Cuando la combi se detuvo en una parada de la avenida Tulum, la víctima descendió y observó que Carrillo García había estacionado su motocicleta cerca del lugar.

La Fiscalía acreditó que el hombre se acercó a ella y, después de una discusión, sacó de su mochila una botella con ácido muriático y le arrojó el contenido al rostro y la espalda.

Durante el ataque también la insultó y amenazó de muerte frente a otras personas. Posteriormente huyó y dejó abandonada la motocicleta.

La Fiscalía Especializada en Procesos presentó las pruebas con las que se obtuvo la sentencia condenatoria. La identidad de la víctima permanece reservada.