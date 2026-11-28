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CANCÚN.- Gastón Alegre López, fundador de Radio Turquesa, falleció a los 93 años en el Hospital La Joya por una deficiencia respiratoria, según informaron amigos del empresario y comunicador.

Originario de la Ciudad de México y abogado especializado en Derecho Fiscal, Alegre López llegó a Quintana Roo en 1983, aunque su relación con la entidad comenzó a principios de la década de 1960.

Durante una gira con el entonces presidente Adolfo López Mateos conoció al gobernador Aarón Merino Fernández y decidió colaborar con él, vínculo que antecedió a su establecimiento en el estado.

Uno de sus principales proyectos fue Radio Turquesa, que comenzó transmisiones en Cancún el 22 de noviembre de 1989. La estación extendió su cobertura mediante repetidoras en la península de Yucatán y posteriormente incorporó otras emisoras hasta conformar Grupo Turquesa.

Además de su trayectoria en los medios, Alegre López participó en la política desde la izquierda y promovió causas en favor de los pueblos mayas. También desarrolló actividades empresariales en la hotelería e impulsó proyectos de ecoturismo en el norte de Quintana Roo.

Su labor como comunicador estuvo vinculada con la promoción de la identidad local, expresada en la frase “orgullosamente cancunense, dignamente quintanarroense”.