Exdirector de Pemex enfrentará en libertad proceso por violencia familiar en Morelos

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CIUDAD DE MÉXICO.- El exdirector de Pemex, Víctor “N”, abandonará en las próximas horas el penal de Atlacholoaya, luego de que una jueza de control autorizó la modificación de las medidas cautelares que le permitirán continuar en libertad el proceso penal que enfrenta por el presunto delito de violencia familiar.

La resolución fue emitida por la jueza Consuelo Cortés Ortiz durante una audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, Morelos.

Con esta determinación, el exfuncionario seguirá sujeto a proceso, pero ya no permanecerá en prisión preventiva.

Al término de la audiencia, Víctor “N” ofreció una disculpa pública a la víctima, identificada como Felicia “N”. La denunciante no acudió a la diligencia y, de acuerdo con su representación legal, decidió ausentarse debido al estrés provocado por la exposición mediática del caso.

Aunque obtuvo el beneficio de enfrentar el proceso en libertad, la autoridad judicial le impuso diversas medidas cautelares. Entre ellas, deberá presentarse periódicamente a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), tiene prohibido salir del país, acercarse o comunicarse con la víctima y con su hijo menor de seis años, además de garantizar una fianza de 20 mil pesos.

La investigación se originó por hechos ocurridos el 15 de marzo de 2026 en un fraccionamiento del municipio de Emiliano Zapata, Morelos, donde presuntamente ocurrió una agresión captada por cámaras de videovigilancia y posteriormente difundida por la denunciante.