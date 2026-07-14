Quintana Roo reduce 85% los homicidios diarios, reporta el SESNSP

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CIUDAD DE MÉXICO.- Quintana Roo registró una reducción del 85 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y junio de 2026, al pasar de dos asesinatos diarios a 0.3 casos, de acuerdo con cifras presentadas por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco.

Durante la conferencia matutina del Gobierno de México, la funcionaria informó que la entidad se colocó entre los estados con mejores resultados en la disminución de este delito de alto impacto.

Además, señaló que Quintana Roo figura entre las entidades con mayor reducción de homicidios dolosos durante el periodo analizado, como parte del balance nacional de seguridad presentado este lunes.

Las cifras corresponden al periodo comprendido entre septiembre de 2024 y junio de 2026, y muestran una tendencia descendente en un estado que durante años se mantuvo entre los de mayor incidencia de este delito.

El SESNSP atribuyó estos resultados a la estrategia de seguridad implementada de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno, la cual contempla acciones de prevención del delito, fortalecimiento de las corporaciones policiales y combate a los grupos generadores de violencia.

En el informe también se destacó que, a nivel nacional, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 48 por ciento respecto a septiembre de 2024, lo que, de acuerdo con el Gobierno federal, representa una reducción sostenida en la incidencia de este delito durante la actual administración.