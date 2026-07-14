 ¿Respiro para cañeros de Quintana Roo?

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La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

De las pocas industrias no turísticas que existen en Quintana Roo –si no es que la única–, es la cañera, que ha mantenido la raquítica economía del sur del estado, ante el abandono que ha sufrido por todos los gobiernos ya sea del PRI, después PAN-PRD y ahora Morena; en esto sí se parecen todos: en no tener una política de desarrollo para el sur, ni mucho menos de diversificación de la economía.

Por eso, el anuncio del incremento en cinco veces de exportación de azúcar a Estados Unidos (512 por ciento), representa un tanque de oxígeno para la zona cañera del Río Hondo, que ha venido quejándose ante el estado y la federación por no atender la crisis cañera, que afecta a todo el sur.

Más allá del turismo: la crisis estructural y el olvido del sector cañero en el sur

Desde este espacio hemos informado y comentado sobre la crisis de producción cañera por el desplome de los precios, además, en el sur de Quintana Roo existe otra casusa adicional a esta crisis, que es la presencia de plagas de hongo que están reduciendo la productividad y ponen en riesgo a toda la industria, en caso de no ser atendida y de seguir ignorándose los llamados de las familias cañeras.

Estados Unidos incrementará la compra de azúcar mexicana de 250 mil toneladas en 2025 (lo que causó la crisis) a un millón 152 mil toneladas para el ciclo 2026-2027, considerando que el vecino del norte adquiere el 80 por ciento de las exportaciones mexicanas del dulce.

Por supuesto que este anuncio es un respiro, pero nada más. El sur y la zona cañera vienen arrastrando una crisis que se ha agudizado en los últimos años y requiere soluciones estructurales de largo plazo.

En esto han insistido los cañeros y otros productores que vienen generando proyectos alternativos a la caña, no para sustituirla, sino para diversificar la economía, que es lo que padecen, no sólo el sur, sino todo el estado, que depende en cien por ciento del turismo.

Sin embargo, gobiernos empiezan y terminan, en campañas reconocen esta debilidad estructural, pero tan pronto se instalan en el gobierno se olvidan de este gran problema y se dedican solo a “gestionar” el turismo y a resaltar el aumento “record” del número de vuelos y de turistas que llegan.

Entre el impulso de exportación a EE.UU. y la falta de visión de Estado local

A los últimos gobiernos de Quintana Roo, insistimos desde el PRI, PAN-PRD y ahora Morena, les ha faltado visión de Estado, por lo que no han impulsado políticas a largo plazo, ni siquiera han realizado diagnósticos adecuados en los que descansen políticas públicas de largo aliento; solo se dedican “administrar” el turismo bajo las órdenes de los barones españoles y estadounidenses de la industria sin chimeneas.

Y la cereza en el pastel es la corrupción, que no solamente no desaparece sino cada vez se hace de manera más descarada y cínica. Usted tiene la última palabra.