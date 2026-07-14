Roberto Palazuelos descarta buscar la gubernatura de Quintana Roo en 2027

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TULUM.- El empresario Roberto Palazuelos rechazó que tenga intención de competir por la gubernatura de Quintana Roo en las elecciones de 2027 y calificó como falsas las versiones que lo colocan como aspirante al cargo.

Durante una entrevista realizada en el hotel Ahau, en la zona costera de Tulum, aseguró que, aunque Movimiento Ciudadano le ha planteado la posibilidad de ser su candidato, no está interesado en participar en el próximo proceso electoral.

“No me interesa buscar la gubernatura para el 2027; es una mentira”, afirmó.

Palazuelos explicó que la experiencia de su anterior incursión en la política le dejó un fuerte desgaste, por lo que actualmente su prioridad es dedicarse a sus actividades empresariales.

“Quedé muy desgastado con el tema político. Tal vez algún día regrese, pero en el 27 no me interesa. Mi partido sí me lo ha sugerido, tengo la mesa puesta para ser el candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, pero les he agradecido mucho que me consideren”, señaló.

El empresario reiteró que continuará enfocado en sus negocios y descartó aceptar una eventual candidatura para la elección estatal de 2027.

Durante la misma entrevista también abordó temas ambientales. Informó que en el hotel Ahau se han identificado y protegido 21 nidos de tortuga marina, los cuales permanecen bajo vigilancia permanente y son reportados a las autoridades ambientales.

Asimismo, indicó que las labores de limpieza de playas, realizadas con apoyo de la Secretaría de Marina, han permitido reducir la acumulación de sargazo frente al hotel, aunque reconoció que este fenómeno sigue representando un reto para las crías de tortuga durante su trayecto hacia el mar.