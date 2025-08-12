Exhiben devastación en terreno a la entrada de Mahahual

Comparte esta Noticia

Por Francisco Hernández

MAHAHUAL, OPB.- Ciudadanos de Mahahual denunciaron con videos y fotografías la devastación que se realiza en un terreno que tenía selva baja en el kilómetro 53.3 de la carretera Cafetal-Mahahual, a poco más de 2 kilómetros de la playa del destino turístico emblema de la Costa Maya.

Se trata de una extensión de tierras superior a las 20 hectáreas, donde se ha comenzado a desmontar y a rellenar con sascab, e inclusive se ha tapado uno de dos cenotes que se encuentran en la extensión, según la denuncia.

El material pétreo es trasladado en volquetes y tráileres, inclusive de doble remolque, desde el ejido Juan Sarabia, bastante alejado de este punto que se encuentra cerca de la gasolinería de Majahual y del camino a Pulticub.

Y se debe a que la intensión es utilizar el terreno precisamente como un depósito de material pétreo para venderlo a la naviera Royal Caribbean al momento de desarrollarse las obras de su proyecto Perfect Day y otras inversiones de que avecinan en la Costa Maya, como Lahun-Tiku, en Xahuachol.

Esta empresa pretende acaparar la comercialización del material pétreo en la región en esta coyuntura, y para eso se ha asociado el empresario que opera los bancos de material del ejido Juan Sarabia con el presunto dueño del terreno, el empresario Gerardo Pérez Zafra, representante de los hoteleros y de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) en Majahual.

El desmonte y el relleno de la superficie tienen un mes de haber iniciado y en estas fechas ya se nota también el inicio del apilamiento de materiales pétreos con fines de comercialización.

Sin embargo, en todo ese tiempo, no se tiene constancia de que haya habido presencia de autoridades ambientales que supervisen las autorizaciones del proyecto, además de que no existe en los registros públicos.