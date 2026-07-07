Exhiben millonarios contratos y mansión ligada al verde ex-jefe del SATQR, Héctor Contreras Mercader

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La última palabra

– Una investigación revela que el exjefe del SAT de Quintana Roo, Héctor José Contreras Mercader, estaría vinculado a una red empresarial relacionada con contratos públicos por más de 80 millones de pesos

– El caso también conecta la adquisición de una residencia valuada en 65 millones de pesos en Puerto Cancún.

Héctor José Contreras Mercader, quien hasta junio pasado se desempeñó como titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Quintana Roo, es señalado de estar ligado a una red de empresas que obtuvo contratos públicos por más de 80 millones de pesos.

De acuerdo con una investigación publicada por Reforma, la red conecta un contrato de otorgado por el Gobierno estatal para el arrendamiento de vehículos con la compra de una residencia valuada en 65 millones de pesos en el exclusivo desarrollo Punta Kalia, en Puerto Cancún.

El hilo conductor: 80.5 millones en contratos de Quintana Roo

Según la documentación consultada por el diario, en marzo de 2025 el gobierno de Mara Lezama, a través de la Secretaría de Finanzas, adjudicó un contrato por 80.5 millones de pesos a la empresa Transportes Ejecutivos Bell para el arrendamiento de vehículos destinados a dependencias del Gobierno de Quintana Roo.

La apoderada legal de esa empresa es Frida Sofía Hoil Sánchez, quien también aparece como socia de Juan Arturo Contreras Mercader, hermano del exjefe del SAT estatal, en la empresa Comerconlec S.A. de C.V.

De acuerdo con información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Comerconlec adquirió en mayo de 2025 una residencia ubicada en el desarrollo Punta Kalia, en Puerto Cancún, valuada en 65 millones de pesos, el inmueble figura actualmente como domicilio de Juan Arturo Contreras Mercader.

La operación se concretó mediante una dación en pago para saldar una deuda reconocida desde 2013 y posteriormente quedó inscrita en el Registro Público.

La investigación también refiere que, antes de concretarse la adquisición del inmueble, la empresa modificó su objeto social para incorporar actividades inmobiliarias y de construcción, además de renovar su administración y transferir la totalidad de sus acciones.

Así se conecta la red de empresas vinculada al exjefe del SAT

La relación entre Juan Arturo Contreras Mercader y Frida Sofía Hoil Sánchez también aparece en la empresa Bruraga Serv, S.A.P.I. de C.V., constituida en octubre de 2024 con la participación del primero como socio original.

Durante 2025, la sociedad registró diversos cambios corporativos y Hoil Sánchez fue designada apoderada general para actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, además de recibir facultades para delegar poderes.

Sin embargo, tras la venta del 100 por ciento de las acciones de Bruraga Serv a nuevos socios, acordada en enero de 2026 e inscrita en mayo de ese año, todos los poderes conferidos a Hoil Sánchez fueron revocados.

De manera paralela, Transportes Ejecutivos Bell obtuvo dos contratos de arrendamiento de vehículos para dependencias del Gobierno de Quintana Roo por 80.5 millones de pesos, recursos provenientes de la Secretaría de Finanzas estatal. (Fuente: Carlos Gutiérrez, en PoliticoMX).