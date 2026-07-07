Playa del Carmen da un paso estratégico para consolidarse como Destino Turístico Inteligente

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PLAYA DEL CARMEN.- Playa del Carmen fue seleccionado para integrarse al Programa Internacional de Capacitación y Autodiagnósticos de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), iniciativa impulsada por la Comisión de Gobiernos Nacionales para los DTI de la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes (RIDTI).

Esta incorporación es resultado de las gestiones realizadas por el gobierno que encabeza Estefanía Mercado, por conducto de la Secretaría de Turismo Municipal, para fortalecer la competitividad, la innovación y la sostenibilidad del destino, consolidando un modelo de desarrollo turístico alineado con las mejores prácticas internacionales.

Este logro refrenda la visión de la alcaldesa que tiene el objetivo de impulsar un turismo moderno, competitivo y sostenible, así como el trabajo estratégico que encabeza la secretaria de Turismo, Fabiana Briseño, para posicionar a Playa del Carmen como un referente nacional e internacional en la gestión inteligente de los destinos turísticos.

El programa fue presentado oficialmente ante la Oficina Regional para las Américas de ONU Turismo, durante la reunión de la Comisión de Gobiernos Nacionales para los DTI, celebrada en el marco de la Feria Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI) 2026, en Río de Janeiro, Brasil.

La secretaria de Turismo, Fabiana Briseño, destacó que esta incorporación representa un paso estratégico dentro de la visión impulsada por el gobierno municipal para fortalecer el liderazgo turístico de Playa del Carmen.

Explicó que esta iniciativa se ha consolidado como uno de los principales mecanismos de cooperación turística en Iberoamérica para fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos locales e impulsar la implementación del modelo de Destinos Turísticos Inteligentes.

Con esta incorporación, Playa del Carmen compartirá experiencias y buenas prácticas con destinos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, fortaleciendo la cooperación internacional y el intercambio de conocimiento para impulsar políticas públicas que respondan a los nuevos retos del turismo global.

Como parte del programa, el municipio desarrollará un proceso de capacitación especializada y realizará un autodiagnóstico para evaluar el nivel de madurez del destino en cinco ejes estratégicos: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad. Los resultados permitirán diseñar una hoja de ruta para fortalecer la planeación turística bajo estándares internacionales.

“Los destinos que liderarán el turismo en los próximos años serán aquellos que sepan innovar, aprovechar la tecnología y tomar decisiones con base en información. La incorporación de Playa del Carmen a este programa internacional representa una oportunidad para fortalecer nuestras capacidades institucionales, aprender de las mejores prácticas de Iberoamérica y continuar construyendo un destino más competitivo, sostenible e inteligente, siempre con el bienestar de nuestra comunidad como prioridad”, refirió.

La participación en este programa se suma a la estrategia integral que impulsa Estefanía Mercado para fortalecer la inteligencia turística, la transformación digital, la innovación en la gestión pública y la colaboración internacional, mediante herramientas que mejoren la experiencia de quienes visitan el destino y generen mayores beneficios para las y los playenses.