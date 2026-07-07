Sancionan a Noroña por violencia política contra Grecia Quiroz: Entra a registro nacional de agresores

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán determinó sancionar al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, por incurrir en violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda del fallecido Carlos Manzo.

En la resolución emitida este lunes 6 de julio, el órgano jurisdiccional concluyó que el legislador realizó expresiones encaminadas a deslegitimar a la presidenta municipal, al menoscabar su credibilidad y reputación, lo que, a consideración del Tribunal, afectó su imagen pública.

El fallo también establece que Fernández Noroña rebasó los límites del debate político al dirigir críticas de carácter negativo contra Quiroz, quien asumió la presidencia municipal de Uruapan y posteriormente manifestó su intención de participar en las elecciones de 2027 bajo el Movimiento del Sombrero.

La denuncia fue presentada por la propia Grecia Quiroz, luego de que el senador afirmara que las manifestaciones relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo buscaban posicionarla políticamente con miras a futuros comicios.

Como parte de la resolución, el Tribunal ordenó que Fernández Noroña cumpla medidas de reparación en favor de la alcaldesa y dispuso notificar la decisión al Senado de la República.

Además, el legislador será inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

El proyecto aprobado señala que el senador “demeritó la imagen de Grecia Quiroz en su búsqueda por la candidatura a la gubernatura en 2027”.

Durante los últimos meses, Fernández Noroña ha rechazado haber actuado con la intención de afectar la imagen de la edil y ha negado haber incurrido en actos de hostigamiento o intimidación en su contra.

Las declaraciones que dieron origen al procedimiento fueron realizadas en noviembre del año pasado, después del asesinato de Carlos Manzo. En una videotransmisión por YouTube, el senador sostuvo que a Grecia Quiroz se le había “despertado” la ambición al buscar la gubernatura de Michoacán.

“Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia, pero es evidente que ella ya está en esa línea”, expresó entonces Fernández Noroña en el video, cuya eliminación fue ordenada por las autoridades electorales.

Pese a ello, el también expresidente del Senado manifestó que continuará emitiendo críticas, al considerar que con este tipo de resoluciones buscan “amordazarlo”.