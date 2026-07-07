Premia Mara Lezama a las y los estudiantes ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026

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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa, encabezó la ceremonia de premiación de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026, con el propósito de reconocer el talento, la dedicación y el esfuerzo de las niñas y niños quintanarroenses, visibilizando el papel fundamental de las familias, docentes y comunidades escolares en la formación de estudiantes capaces de contribuir al bienestar y desarrollo de sus entornos.

Son 10 estudiantes de primaria que destacaron entre más de 2 mil 500 alumnos, 3 de escuelas general urbanas, 3 de escuelas rurales, 1 de particular, 2 de educación indígena y 1 de CONAFE. Los estudiantes recibieron 1 computadora y una beca de 2 mil pesos al mes por 3 años de la Fundación BBVA.

Asimismo, Mara Lezama reconoció a 10 maestros por su compromiso y se les entregó 1 computadora.

Durante la ceremonia de premiación, la Gobernadora destacó que los resultados de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026 representa mucha perseverancia y el deseo permanente de aprender, de conocer, de encontrar.

“Nos reunimos a reconocer a estas pequeñitas, a estos pequeñitos que obtuvieron los mejores resultados de todo un universo, los mejores resultados de Quintana Roo en esta olimpiada. Hoy reciben esta computadora como reconocimiento a su esfuerzo, pero también como una herramienta que continúe extendiendo sus alas, que continúen aprendiendo, leyendo, que continúen sus estudios de secundaria, de prepa, de universidad”, dijo Mara Lezama.

La secretaria de Educación, Elda Xix Euán, explicó que por primera vez el proceso de selección trascendió del examen tradicional para dar paso a un ejercicio que refleja el espíritu de la nueva escuela mexicana. Las y los estudiantes presentaron, explicaron, defendieron proyectos construidos desde su contexto y desde su realidad, demostrando no sólo lo que saben, sino cómo piensan, cómo dialogan, cómo argumentan y cómo proponen soluciones a los desafíos de su comunidad.

Por su parte, Karina Andrea Betancourt, directora de la Oficina de Gobierno BBVA México, expresó que esta Fundación cree en los estudiantes y durante los 3 años de la secundaria recibirán el acompañamiento a través de la beca que busca apoyar su desarrollo académico y personal.

Al agradecer esta premiación, la alumna Giselle Ruiz Carrillo dijo que durante el camino hacia la Olimpiada experimentó nervios, emoción y miedo, pero también aprendió a confiar en sí misma y a descubrir que con dedicación todo es posible.