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CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, calificó como una intromisión en las atribuciones mexicanas los canales que abrió la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para recibir información sobre organizaciones criminales y funcionarios presuntamente vinculados con ellas.

El también coordinador de Morena sostuvo que el mecanismo vulnera la Constitución, las leyes y la soberanía nacional. En declaraciones a medios el viernes, respaldó el rechazo expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum a la iniciativa de la agencia estadounidense.

“Invade las esferas de competencia del país”, afirmó Monreal, quien consideró la medida un exceso de sus promotores dentro de la DEA.

El legislador señaló que el Congreso de la Unión exige a la agencia abstenerse de intervenir en asuntos internos de México. Su posicionamiento coincidió con el reclamo del gobierno federal en defensa de las atribuciones de las instituciones nacionales.

La DEA anunció el 25 de noviembre la apertura de vías para recibir información confidencial y anónima sobre integrantes y colaboradores de grupos criminales, servidores públicos presuntamente relacionados con el narcotráfico y redes de lavado de dinero.

La agencia dispuso canales para reportes sobre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Entre las opciones de contacto figuran WhatsApp, Signal y correo electrónico.

El administrador de la DEA, Terrance Cole, difundió la convocatoria y pidió aportar datos para identificar estructuras delictivas y posibles actos de corrupción. La institución aseguró que protegerá la identidad y seguridad de quienes proporcionen información.