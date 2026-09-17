Fallece Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena, a los 44 años de edad

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EDOMEX.- La diputada federal de Morena Anay Beltrán Reyes falleció este jueves 17 de septiembre a los 44 años, confirmó el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

Beltrán Reyes representaba al Distrito 8 del Estado de México, con cabecera en Tultitlán, y formaba parte de la LXVI Legislatura para el periodo 2024-2027.

“Lamento profundamente el fallecimiento de la diputada Anay Beltrán Reyes, gran legisladora, luchadora social y mujer comprometida con su tierra y su gente. Mi solidaridad y mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz”, expresó Monreal.

La noticia provocó mensajes de condolencias entre integrantes de Morena y autoridades del Estado de México. Dolores Padierna, vicecoordinadora de la bancada, señaló que apenas unas semanas antes habían tenido conocimiento de la enfermedad que enfrentaba la legisladora.

También expresaron sus condolencias la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y legisladores como Higinio Martínez, mientras que Morena difundió un mensaje en el que lamentó el fallecimiento de su integrante.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente una causa específica del fallecimiento. Algunas versiones periodísticas señalan que familiares atribuyeron el deceso a complicaciones de salud derivadas de una enfermedad diagnosticada semanas atrás, mientras que otras fuentes indican que la causa no ha sido dada a conocer públicamente.

Antes de llegar a la Cámara de Diputados, Beltrán Reyes desarrolló parte de su trayectoria política en Tultitlán. Entre 2022 y 2024 se desempeñó como secretaria del Ayuntamiento y posteriormente fue encargada de despacho de la Presidencia Municipal. También había participado desde 2018 en actividades de organización territorial de Morena.

En San Lázaro formaba parte, entre otras, de las comisiones de Reforma Política-Electoral y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Su fallecimiento ocurre semanas después de la muerte del también diputado federal de Morena Zenyazen Roberto Escobar García, representante del Distrito 16 de Veracruz y exsecretario de Educación de esa entidad.