“No necesitamos que nos juzguen desde afuera”: Sheinbaum responde a exigencia de Trump contra funcionarios corruptos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al llamado de Donald Trump para investigar y procesar a funcionarios mexicanos vinculados con los cárteles y sostuvo que México está actuando contra la corrupción y el crimen organizado, al tiempo que pidió a Estados Unidos atender el lavado de dinero, el tráfico de armas y el consumo de drogas dentro de su territorio.

“No necesitamos que nos juzguen desde afuera”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina de este jueves 17 de septiembre, después de que el presidente estadounidense reclamara mayores acciones contra funcionarios que colaboren con organizaciones criminales.

Sheinbaum sostuvo que las autoridades mexicanas investigan y detienen a servidores públicos cuando existen elementos que los relacionan con actividades delictivas.

“Nosotros en México estamos actuando. Recientemente hubo otra detención de un funcionario que se sabía que tenía vínculos, siempre con investigación, pero ¿qué pasa del otro lado?”, cuestionó.

La respuesta se produjo después de que Trump reconociera los decomisos de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de mayores recursos de seguridad durante la administración de Sheinbaum, pero considerara que México todavía debe incrementar sus acciones contra los cárteles.

En su determinación anual sobre los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas, el mandatario estadounidense pidió específicamente “exponer, detener y procesar” a funcionarios públicos que hayan ayudado o encubierto a organizaciones criminales. También consideró insuficientes las inversiones mexicanas en seguridad para mantener y ampliar las operaciones contra esos grupos, sus finanzas y sus redes.

Sheinbaum respondió que la responsabilidad en el combate al narcotráfico debe involucrar acciones de ambos países y pidió conocer qué medidas está adoptando Washington dentro de Estados Unidos.

“Me gustaría escuchar o ver un reporte de lo que hace el gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos”, expresó.

Entre los temas que, desde su perspectiva, Washington debe atender, mencionó el lavado de dinero, el tráfico de armas hacia México, el consumo de drogas y las políticas dirigidas a los jóvenes estadounidenses.

La administración mexicana ha informado previamente sobre detenciones de funcionarios y exfuncionarios como parte de su estrategia contra la corrupción y la impunidad. En mayo pasado, el Gabinete de Seguridad reportó 85 detenciones de servidores y exservidores públicos desde el inicio del actual gobierno.

El intercambio ocurre en medio de la presión de Washington para ampliar las operaciones contra las organizaciones criminales y de la postura del gobierno de Sheinbaum de mantener la cooperación bilateral en seguridad bajo el principio de respeto a la soberanía mexicana.