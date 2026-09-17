Gobierno de Playa del Carmen analiza ampliar regularización hacia nuevos asentamientos

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PLAYA DEL CARMEN.- La Dirección de Vivienda y Regularización de Playa del Carmen analiza ampliar los procesos de regularización hacia Puerto Palma y diferentes sectores de Puerto Aventuras, además de otros asentamientos, aunque su incorporación dependerá de que los predios cumplan con las condiciones jurídicas y urbanísticas necesarias.

Alberto Farfán Bravo, titular de la dependencia, informó que además de los trabajos que actualmente se desarrollan en In House y San Judas Tadeo, se revisa la situación de Puerto Palma, el centro de Puerto Aventuras, El Sauce y terrenos ubicados en los alrededores de In House.

Aclaró que ninguno de estos asentamientos ingresará automáticamente a un proceso de regularización, debido a que primero deberá determinarse la situación legal de cada propiedad, su compatibilidad con el Programa Director de Desarrollo Urbano y la disposición de los propietarios.

También deberán revisarse las condiciones en las que fueron ocupados los terrenos para establecer qué procedimiento puede aplicarse en cada caso.

En In House, por ejemplo, la regularización requiere dos procesos distintos debido a que el asentamiento se encuentra sobre dos propiedades con situaciones jurídicas diferentes.

Una de ellas corresponde a un fraccionamiento que cuenta con autorización de subdivisión, mientras que la segunda es una parcela de propiedad particular que también fue ocupada de manera irregular.

Esta diferencia obliga a las autoridades a desarrollar procedimientos específicos para cada superficie antes de avanzar hacia una eventual regularización.

Actualmente se realizan reuniones con habitantes, verificaciones físicas y notificaciones para determinar cómo se distribuyó la ocupación dentro de In House.

El procedimiento deberá establecer la configuración de los lotes y vialidades, así como identificar las superficies que deberán destinarse a reservas y equipamiento urbano.

Farfán Bravo señaló que In House supera los 5 mil lotes, aunque todavía no existe una cifra precisa sobre el número de familias que actualmente habitan el asentamiento.

La dependencia prevé efectuar un conteo más detallado una vez que registre mayores avances en el proceso de San Judas Tadeo.

En materia de servicios públicos, algunas zonas ya cuentan con drenaje y existe infraestructura instalada sobre la avenida Corea para abastecer a otros sectores que posteriormente podría beneficiar también a In House.

No obstante, antes de avanzar con la dotación integral de servicios o incorporar nuevos asentamientos al esquema de regularización, las autoridades deberán resolver las condiciones legales y urbanísticas particulares de cada predio.