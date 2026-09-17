Pescadores legales enfrentan diferencia de hasta 300 pesos frente a venta irregular de langosta

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TULUM.- La presunta comercialización de langosta obtenida mediante pesca furtiva está afectando a las cooperativas legalmente establecidas en Tulum, debido a que el producto llega a ofrecerse hasta 300 pesos por kilogramo por debajo del precio que manejan los pescadores organizados.

Martín Daniel Pech Briseño, integrante de la Sociedad Cooperativa Pesquera de Producción de Tulum, señaló que actualmente el kilogramo de cola de langosta se comercializa entre las cooperativas en aproximadamente 650 pesos, mientras que el ejemplar entero alcanza alrededor de 320 pesos por kilogramo.

En contraste, aseguró que las colas de langosta presuntamente extraídas y comercializadas de manera irregular se ofrecen entre 350 y 400 pesos por kilogramo, diferencia que dificulta a los pescadores establecidos competir en el mercado.

Explicó que las cooperativas deben cubrir diversos costos para desarrollar legalmente la actividad, entre ellos permisos, combustible, mantenimiento de embarcaciones, equipo y gastos derivados de la operación de las propias organizaciones.

Pech Briseño indicó que los pescadores han detectado y reportado actividades presuntamente relacionadas con la pesca furtiva en diferentes puntos del litoral de Tulum, incluida la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.

Consideró que la extensión de la zona representa una dificultad para mantener una vigilancia permanente, circunstancia que puede facilitar la extracción irregular de especies con valor comercial.

Ante esta situación, los pescadores organizados han solicitado a las autoridades reforzar los operativos de inspección y vigilancia para combatir estas prácticas.

El integrante de la cooperativa advirtió que el problema no solamente repercute en los precios y los ingresos de quienes trabajan dentro de la regulación, sino que la extracción irregular también puede incrementar la presión sobre los recursos pesqueros de la zona.