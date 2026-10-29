Fallece Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años, fundador del PRD y referente de la izquierda mexicana

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del PRD, tres veces candidato presidencial y primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido por voto popular, falleció el 28 de octubre a los 92 años en la Ciudad de México.

Ingeniero civil y figura central de la oposición al régimen priista, Cárdenas nació en la capital del país el 1 de mayo de 1934. Su trayectoria quedó ligada a la apertura democrática y a la organización de las fuerzas de izquierda mediante la participación electoral.

Hijo del general y expresidente Lázaro Cárdenas del Río, mantuvo una orientación nacionalista que tuvo entre sus principales ejes la soberanía, la defensa de los recursos energéticos y la rectoría del Estado sobre sectores estratégicos de la economía.

Gobernó Michoacán de 1980 a 1986 y en 1987 impulsó la Corriente Democrática, cuya ruptura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) abrió paso a una nueva articulación opositora.

En 1988 encabezó la candidatura presidencial del Frente Democrático Nacional (FDN), que desafió la hegemonía priista y sentó las bases para la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989.

Volvió a competir por la Presidencia en 1994 y 2000. Durante esas contiendas fue un punto de encuentro para distintas expresiones de la izquierda y promovió que el descontento social se encauzara por vías legales y pacíficas.

En 1997 obtuvo una de sus principales victorias políticas al convertirse en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal electo por la ciudadanía, después de décadas en las que la capital estuvo encabezada por regentes designados por el Ejecutivo federal.

Dentro del PRD fue reconocido como su líder moral, una denominación que él mismo matizó y cuestionó para reivindicar la autonomía de pensamiento de la militancia.

Crítico de las políticas neoliberales de las administraciones federales desde 1988, defendió también el laicismo educativo e institucional y las políticas sociales dirigidas a los sectores más vulnerables.

Siete meses antes de su muerte aceptó la presidencia honoraria de la Comisión Consultiva del Petróleo. Claudia Sheinbaum anunció el nombramiento el 18 de marzo de 2026, durante la conmemoración del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera en Pueblo Viejo, Veracruz.

En sus intervenciones públicas de 2025 y 2026, Cárdenas mantuvo sus planteamientos sobre los problemas fiscales, la falta de planeación, los alcances de la política social, la seguridad y el futuro energético de México.