Nuevo líder del Verde descarta por ahora ruptura con Morena y PT en Quintana Roo

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CHETUMAL.- El nuevo dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Quintana Roo, Paul Quintero, descartó “por el momento” un riesgo de ruptura con Morena y el Partido del Trabajo (PT), y aseguró que buscará mantener la unidad rumbo a las elecciones de 2027.

Entrevistado a un día de haber rendido protesta como diputado en sustitución de Renán Sánchez Tajonar, sostuvo que la posición del Verde es preservar la coalición y continuar el trabajo territorial.

“Por el momento, no [veo riesgos de ruptura]. Vamos a seguir trabajando en territorio, cercanos a la gente y ese es el gran reto para todos”, expresó.

Su declaración ocurrió después de que Gerardo Rodríguez, comisionado estatal del PT, señalara que dentro de Morena en Quintana Roo conviven dos corrientes: una cercana al Partido Verde y otra más identificada con la izquierda.

Quintero afirmó que su organización respeta las posturas de los dirigentes aliados y reiteró que promoverá la cohesión de las tres fuerzas. Como antecedente, destacó que la coalición contribuyó al triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo en 2024, cuando se convirtió en la primera mujer en llegar a la Presidencia de México.

Sobre Sánchez Tajonar, a quien también relevó en la dirigencia estatal del PVEM, consideró que realizó “un gran trabajo” y afirmó que dará continuidad a su gestión.

El exdirigente busca ahora la Coordinación Municipal de la 4T en Cozumel.

“Lo importante es cuidar a la familia Verde con el trabajo, seguir haciendo lo que ya está hecho”, concluyó Quintero.