Q. Roo supera a Yucatán y Campeche en lesiones por arma de fuego

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Quintana Roo acumuló 972 registros de lesiones por arma de fuego, más que los 482 reportados en Yucatán y los 211 de Campeche, según cifras atribuidas al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave). La comparación queda sujeta a confirmar que los datos corresponden al mismo periodo y utilizan criterios equivalentes.

En Quintana Roo, el desglose incluyó 655 casos en hombres y 317 en mujeres. Durante la semana epidemiológica analizada se añadieron 17 registros.

El reporte situó el acumulado del periodo anterior en mil 498 casos, por encima del actual, aunque la información proporcionada no precisó las fechas de corte de ambos registros.

En violencia intrafamiliar, la entidad reportó 306 casos, frente a 352 del periodo previo, y seis nuevos eventos durante la semana revisada. Ambas problemáticas generan necesidades de atención sanitaria y de apoyo a víctimas.

Para Yucatán, las lesiones por arma de fuego se distribuyeron en 382 casos masculinos y 100 femeninos. En Campeche se contabilizaron 163 en hombres y 48 en mujeres.

En el ámbito nacional, los datos atribuidos al Sinave consignaron 26 mil 164 registros de lesiones por arma de fuego en hombres y 8 mil 799 en mujeres, para un total de 34 mil 963. En violencia intrafamiliar, el acumulado referido fue de 31 mil 925 casos.

Estos registros corresponden a atención sanitaria y no equivalen necesariamente a denuncias penales, personas distintas o agresiones intencionales, ya que las lesiones por arma de fuego pueden derivar de diferentes tipos de eventos.