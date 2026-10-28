“Los cargos pasan”: Lidia Rojas llama a mantener atención en necesidades de Chetumal y Othón P. Blanco

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CHETUMAL.- En medio de las salidas de Movimiento Ciudadano (MC) y los respaldos de exintegrantes al proyecto de Eugenio “Gino” Segura, la regidora Lidia Rojas Fabro afirmó que las convicciones políticas se ponen a prueba cuando los intereses personales chocan con los principios.

“Las convicciones no se miden por lo que decimos cuando todo marcha a nuestro favor, sino por las decisiones que tomamos cuando nuestros intereses personales se encuentran frente a nuestros principios. Es ahí donde nuestros actos hablan mucho más que nuestras palabras”, expresó en un mensaje público.

Rojas no mencionó a Segura ni identificó a quienes dejaron el partido. Tampoco vinculó expresamente su publicación con las recientes adhesiones, aunque su reflexión coincidió con la presentación de nuevos respaldos al proyecto del político.

Entre los perfiles mencionados figuran Ana Pamplona, de Bacalar; María Luisa Poot, de Felipe Carrillo Puerto; Sixto Cuevas, de Playa del Carmen, y Verónica Mex, de Lázaro Cárdenas.

La regidora reconoció que cada persona tiene libertad para elegir su rumbo y que las circunstancias cambian y los ciclos terminan, tanto en la política como en la vida. Sin embargo, sostuvo que el trabajo político debe responder a causas que trasciendan las aspiraciones individuales.

“Siempre he creído que la política debe servir para construir algo mucho más grande que nuestras aspiraciones individuales”, señaló.

En ese contexto, destacó que Chetumal y Othón P. Blanco acumulan necesidades, retos y años de rezago que obligan a mantener la atención en la población.

“Los cargos pasan, las fotografías se olvidan y los caminos cambian, pero las causas que defendemos y el trabajo que hacemos por los demás es lo que permanece, y eso es lo que nos mantiene fuertes y firmes hacia adelante”, manifestó.

Rojas concluyó que los caminos elegidos reflejan las decisiones de cada persona, pero son sus acciones las que dejan huella en los demás.