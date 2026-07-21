Fausto se convierte en el primer huracán de la temporada

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CIUDAD DE MÉXICO.- La tormenta tropical Fausto se intensificó la noche de este lunes a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, convirtiéndose en el primer ciclón de esta intensidad de la temporada en el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno se localizaba alrededor de las 21:00 horas a aproximadamente mil 210 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, por lo que no representa riesgo para las costas mexicanas.

El huracán registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de hasta 150 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora, alejándose gradualmente del territorio nacional.

El pronóstico del SMN indica que Fausto continuará fortaleciéndose y podría alcanzar la categoría 2 durante este martes, mientras mantiene una trayectoria sobre aguas abiertas del Pacífico, sin efectos directos para México.

Según la trayectoria prevista, el sistema permanecerá como huracán categoría 2 hasta el 23 de julio y comenzará a debilitarse el 24 de julio, cuando regresaría a categoría 1 a más de 2 mil kilómetros de las costas de Baja California Sur.

Las autoridades meteorológicas estiman que el ciclón continuará perdiendo fuerza en los días posteriores hasta disiparse sobre el océano, sin que se prevean afectaciones para el país.