¿Frenará guerra sucia visita de Sheinbaum

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La última palabra

– Los verdes están vigilados; ¿entenderán el mensaje de la presidenta?

Por Jorge A. Martínez Lugo

Independientemente de atender el problema del sargazo, la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Quintana Roo impactó de inmediato en el tono formal del adelantado proceso electoral, que está abiertamente disputado por dos proyectos políticos:

Uno representado por Eugenio Segura, identificado con el grupo verde de Jorge Emilio González, quien en el Caribe decidió jugar vistiendo de guinda a sus buenos muchachos y muchachas verdes; el otro, representado por Rafael Marín con la bandera “recuperemos el movimiento”.

Todavía estaba en Quintana Roo la presidenta, cuando ambos grupos mostraron desde Felipe Carrillo Puerto “unidad” forzada, que ya veremos si la mantienen o seguirán con la guerra sucia que viene desgastando a la 4T. Más que en otros estados el enemigo está en casa.

Hasta ahora, han apostado a estirar la liga hasta que reviente, a sabiendas de que la oposición no representa peligro, salvo en contados estados como el vecino Campeche, donde Movimiento Ciudadano mantiene altas posibilidades de ganarle al morenismo, ya que Layda Sansores parece ver la tormenta y no se hinca.

Tanto en lo político como en lo financiero, el mensaje de la presencia de Claudia Sheinbaum fue “están siendo vigilados”, sin embargo, en los próximos días veremos si realmente el mensaje fue captado o si ya es demasiado tarde y los verdes seguirán de frente.

LAS TESORERÍAS VERDES

El mensaje financiero también fue contundente. Las rapiñas se conocen y están siendo documentadas, como son los casos de los tesoreros de Tulum y Playa del Carmen que salieron por la puerta trasera y las extorsiones de Cofepris contra empresas en Tulum.

Ha quedado en evidencia la rapiña del grupo verde en Tulum y en Playa del Carmen.

En Playa, Estefanía Mercado ya anunció nueva deuda por más de 150 millones de pesos y el colmo: en Tulum llegaron a clausurar las taquillas de la empresa de Sedena, de manera similar a como lo venían denunciando los empresarios, como vía de extorsión desde el gobierno.

¿De qué dimensión son las mensualidades cada vez más altas que exige Jorge Emilio a “sus” municipios?, además, los alcaldes también jalan para sí mismos, por lo que no hay tesorería que aguante, por eso tienen que recurrir a las extorsiones, deudas y despojos, en esa carrera desbocada de saqueo del verde en el motor turístico de México.

HEYDEN, OTRO VERDE DESBOCADO

Por su parte, Heyden Cebada en el área judicial, hace y deshace con la constitución federal y la estatal, mediante iniciativas que llegan a las cuatro de la tarde y son aprobadas a las siete de la noche del mismo día, sin leerlas ni moverle una coma.

Ya son once leyes aprobadas por las 17ª y 18ª legislaturas, que han sido objeto de controversia constitucional por la Oficina de la Presidencia y la CNDH, mismas que han sido ganadas, sin embargo, hacen como que corrigen, pero en realidad no lo hacen. ¿Creerá Heyden y Jorge Emilio que la impunidad es para siempre?

Regresando al Tulum de Diego Castañón –el gran ausente de la gira presidencial–, el gobierno federal había hecho oídos sordos a sus extorsiones contra las empresas, hasta que el alcalde verde se atrevió a clausurar la taquilla de la empresa de la Sedena. Sólo así la federación ha decidido actuar.

Veremos si termina la guerra sucia y el curso que toma el proceso electoral en Quintana Roo después de la visita presidencial; las ambiciones verdes ya perdieron piso y parecen no inmutarse, ¿habrán entendido el mensaje? Usted tiene la palabra.