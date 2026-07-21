SEP impulsa regulación del uso de celulares en las escuelas

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió el debate sobre la regulación del uso de teléfonos celulares, redes sociales y plataformas digitales en las escuelas del país, con el objetivo de promover entornos que favorezcan el aprendizaje y protejan la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, señaló que el acceso ilimitado a internet y a las redes sociales representa nuevos desafíos para las familias y el sistema educativo.

Explicó que, tradicionalmente, los padres de familia han enfocado la protección de sus hijos en aspectos físicos, pero consideró que ahora también deben tomarse en cuenta los riesgos asociados al entorno digital.

“Crecimos como padres con una idea muy física de la protección de nuestros hijos, pero no hemos dimensionado los peligros que implica que tengan un acceso ilimitado al internet o a las redes sociales”, afirmó.

El funcionario aclaró que la propuesta no busca prohibir el uso de la tecnología en las escuelas, sino establecer reglas que permitan aprovechar sus beneficios con fines educativos y, al mismo tiempo, reducir los riesgos para el desarrollo de los estudiantes.

“El reto no es desaparecer las tecnologías o los celulares, sino generar entornos sanos donde no perdamos de vista el derecho a la educación, que tengan un fin pedagógico y que cuidemos la salud mental de las y los adolescentes”, señaló.

Delgado indicó que la discusión forma parte de una tendencia internacional, al señalar que en los últimos años diversos países han impulsado regulaciones sobre el uso de dispositivos móviles en los centros escolares.

Agregó que uno de los principales desafíos es evitar que el uso excesivo de teléfonos y redes sociales sustituya la convivencia presencial y el desarrollo de habilidades socioemocionales.

En ese sentido, destacó que la Nueva Escuela Mexicana mantiene como eje central la educación presencial y la interacción directa entre docentes y estudiantes.

“El maestro es insustituible. Estamos por una educación presencial, porque la experiencia pedagógica entre el niño y el maestro no puede reemplazarse”, concluyó.