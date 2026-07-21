Rafa Marín promueve defensa de la soberanía en Cancún

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CANCÚN.- Rafael Marín Mollinedo encabezó una asamblea informativa en la colonia La Guadalupana, donde presentó a vecinos el eje de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, como parte de las actividades del proceso interno de Morena para definir a la persona que coordinará esos trabajos en Quintana Roo.

Durante el encuentro, el aspirante explicó que estas reuniones responden al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para informar a la ciudadanía sobre la importancia de fortalecer la soberanía nacional.

“Nos abocamos a recorrer el estado con la consigna de informar a la gente sobre la defensa de la transformación y la soberanía nacional”, expresó.

Marín señaló que continuará visitando distintos municipios con el propósito de acercar este mensaje a la población y mantener informada a la ciudadanía sobre el contexto político que, a su juicio, enfrenta el país.

En su intervención, sostuvo que existe una campaña de desinformación en torno al tema de la soberanía nacional, por lo que invitó a los asistentes a analizar críticamente la información que reciben.

“Lo que queremos es que la gente esté atenta, que no se deje llevar por todo lo que dicen en la prensa y en las redes sociales”, afirmó.

Asimismo, reiteró la consigna que ha acompañado sus recorridos por la entidad: “La patria no se vende, la patria se defiende”.

La reunión concluyó con un llamado a los vecinos para participar en las actividades informativas que Morena realiza dentro de su proceso interno y mantenerse informados sobre los temas relacionados con la defensa de la soberanía nacional.