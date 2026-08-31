FGE prepara cateos contra casas de empeño que reciban artículos robados en Quintana Roo

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CHETUMAL.- La Fiscalía General del Estado (FGE) prepara un operativo contra casas de empeño y otros establecimientos de Quintana Roo que reciban o comercialicen artículos de dudosa procedencia, luego de detectar casos en los que objetos relacionados con delitos fueron aceptados sin comprobar previamente su origen.

El fiscal general Raciel López Salazar adelantó que las acciones podrán incluir cateos e incluso el aseguramiento de sucursales cuando las investigaciones acrediten que recibieron bienes vinculados con hechos delictivos.

El funcionario señaló que algunas casas de empeño no solicitan facturas ni realizan verificaciones suficientes para determinar que las personas que entregan los artículos sean sus legítimas propietarias.

Como ejemplo mencionó un caso reciente registrado en Cancún, donde una casa de empeño pagó por diversos objetos que habían sido robados después de la comisión de un feminicidio.

“Vamos a continuar investigando a todas las casas de empeño y a todos aquellos comercios que están obteniendo y recibiendo objetos robados, eso no se va a permitir”, advirtió.

López Salazar aseguró que la FGE emprenderá una campaña “muy fuerte, muy intensa” contra los establecimientos que reciban bienes de dudosa procedencia y sostuvo que los negocios tienen la responsabilidad de adoptar medidas para comprobar el origen de los artículos antes de aceptarlos.

Advirtió que la comercialización de bienes robados puede derivar en responsabilidades legales, por lo que las investigaciones no estarán limitadas exclusivamente a las casas de empeño, sino que abarcarán otros comercios donde puedan terminar objetos obtenidos mediante actividades delictivas.

El fiscal indicó que estas acciones formarán parte del plan de trabajo de la institución, que continuará además con su proceso interno de depuración.

Informó que desde el 1 de julio de 2023 han sido dadas de baja 644 personas que trabajaban en la Fiscalía y otras mil 472 han sido rotadas dentro de la dependencia.

López Salazar reconoció que el saneamiento de la institución todavía no concluye y señaló que existen elementos que no se han ajustado a las obligaciones y objetivos establecidos para mejorar las investigaciones y la atención a la ciudadanía.

“Es un proceso diario, no estoy diciendo ni afirmando que ya estamos completamente saneados”, expresó.

Como parte de los resultados obtenidos durante este periodo, el fiscal reportó la detención de 5 mil 765 personas por delitos de alto impacto, de las cuales, afirmó, 93 por ciento fueron vinculadas a proceso.

Contrastó este porcentaje con administraciones anteriores, cuando, según sus cifras, las vinculaciones alcanzaban alrededor del 40 por ciento.

Añadió que también han sido detenidos 103 objetivos prioritarios, resultados que atribuyó al trabajo coordinado de las instituciones que participan en la mesa de seguridad.