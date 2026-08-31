Tianguis abrirán espacios a trabajadores de hoteles afectados por días solidarios en Cancún

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CANCÚN.- Trabajadores de hoteles y empresas turísticas de Cancún que sean enviados a “días solidarios” durante la próxima temporada baja podrán recurrir a los tianguis como una alternativa para obtener ingresos adicionales ante la reducción de sus jornadas laborales.

La Unión de Tianguis y Comerciantes Ambulantes de Quintana Roo anunció que mantendrá abiertos sus espacios para recibir a trabajadores que busquen comercializar productos durante septiembre, octubre y noviembre, meses en los que se prevé una disminución de la actividad turística.

Paloma Ortega Cuervo, secretaria general de la agrupación, explicó que la expectativa es que más personas recurran al comercio ambulante y a los bazares de fin de semana para complementar sus ingresos ante la aplicación de días solidarios en hoteles y empresas relacionadas con el turismo.

“Los tianguistas estaremos siempre abiertos para que las personas vengan y busquen un espacio para poder vender”, afirmó.

La incorporación de nuevos vendedores ocurriría, sin embargo, en un momento complicado para los propios tianguistas de Cancún, quienes también enfrentan una reducción en su actividad comercial.

De acuerdo con Ortega Cuervo, durante las vacaciones de verano las ventas en los tianguis disminuyeron entre 50 y 60 por ciento, mientras que entre 10 y 30 por ciento de los vendedores dejaron temporalmente sus puestos debido a la baja demanda.

Paralelamente, la organización observó un incremento de personas que comenzaron a acudir a bazares de fin de semana para ofrecer diferentes productos como una alternativa para generar ingresos.

Durante agosto, los negocios relacionados con artículos escolares consiguieron un ligero repunte debido a las compras por el regreso a clases. También se registró la llegada de madres de familia que recurrieron a la venta de mercancías para conseguir recursos destinados a útiles escolares.

Otros giros, particularmente los dedicados a la venta de ropa y alimentos, mantuvieron un comportamiento menos favorable.

La Unión de Tianguis anticipó que septiembre, octubre y noviembre serán meses complicados debido a la temporada baja turística y su impacto sobre la actividad económica de Cancún.

Ante este panorama, la agrupación recomendó a sus integrantes reducir gastos cotidianos durante sus jornadas laborales, particularmente en alimentos y bebidas, como una medida para enfrentar los meses de menores ventas.

Los tianguis se preparan así para afrontar su propia temporada baja y, al mismo tiempo, recibir a trabajadores de la industria turística que necesiten una fuente complementaria de ingresos mientras permanezcan bajo esquemas de días solidarios.