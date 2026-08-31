Sheinbaum lanza “ABC de las Emociones” para atender bienestar emocional de adolescentes

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Las secundarias de todo el país comenzarán a aplicar durante el nuevo ciclo escolar el programa “ABC de las Emociones”, una estrategia enfocada en acompañar a los adolescentes ante los cambios físicos y emocionales propios de esta etapa, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la inauguración del ciclo escolar en la Secundaria Técnica número 10 de la Ciudad de México, la mandataria explicó que el programa contempla dedicar una sesión semanal a abordar en las aulas temas relacionados con las emociones y las dificultades que pueden enfrentar los estudiantes.

La estrategia recurrirá a sociodramas, expresiones colectivas, ejercicios y actividades didácticas y lúdicas, con la participación de docentes y el involucramiento de madres, padres y personas cuidadoras.

Sheinbaum señaló ante los estudiantes que durante la adolescencia pueden aparecer sentimientos como angustia y otros cambios emocionales, algunos de ellos relacionados con factores como pasar periodos prolongados en las redes sociales.

“Muchas cosas cambian: nuestro cuerpo, cambia nuestra mente, cambia nuestra relación con las personas y todo eso debemos platicarlo”, expresó.

La Presidenta explicó que los lunes se destinará un espacio para conversar sobre estos temas en los salones de clases y que el Gobierno federal distribuirá 16 millones de guías para acompañar la implementación del programa.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez, detalló que 7.5 millones de ejemplares estarán dirigidos a adolescentes, otros 7.5 millones a madres y padres de familia y un millón a docentes.

Indicó que “ABC de las Emociones” tendrá un enfoque preventivo y comunitario, con alcance nacional, para colocar a los adolescentes en el centro de la estrategia y fortalecer la comunicación y convivencia tanto dentro de las escuelas como en las familias.

Además del trabajo semanal con las guías y ejercicios en las aulas, funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno realizarán visitas a los planteles educativos.

También serán convocadas asambleas informativas en las escuelas con madres, padres y personas cuidadoras para abordar los problemas emocionales que pueden presentarse durante la adolescencia y proporcionar herramientas para acompañar a los estudiantes.

Rodríguez señaló que la estrategia busca fortalecer el bienestar socioemocional mediante mejores lazos de comunicación y convivencia entre estudiantes, docentes y familias.

Sheinbaum estuvo acompañada durante la presentación por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.