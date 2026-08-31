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La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

¿Y si fuera Marybel Villegas Canché? ¿Por qué no? Es una de las cuatro corcholatas. ¿O por qué está ahí? ¿Está solo de relleno; ¿su postulación es imposible? ¿Podría ser la tercera en discordia?

¿Y si sí?

Es mujer, es diputada a contracorriente; está ahí en alguna medida porque la misma presidenta Claudia Sheinbaum impidió que la bloquearan; porque no la querían como legisladora. Y ahí está, dentro de la jugada grande. Habrá quienes digan: ¡imposible! ¿Por qué? Si de la presidenta dependiera, las 17 candidaturas fueran para mujeres!

Matemáticamente tiene el 25% de posibilidades. Políticamente quizá tenga mucho menos, según las empresas «encuestadoras». Los escenarios han cambiado aceleradamente y el enfrentamiento entre dos bandos ya es brutal y eso le incrementa las posibilidades. Y sí! Morena gana con cualquiera.

Hoy, Maribel es una de las cuatro personas con posibilidades de ser candidata a gobernadora; tiene cercanía con la presidenta; ¿hasta dónde?. Es una mujer controvertida; tiene negros y blancos; igual que los otros tres.

Las condiciones tan difíciles y de alta intensidad de la guerra, alinean los astros hacia su figura y perfil, en caso que se decida evitar ya! la imposición de sucesores para conservar negocios, control político territorial, posiciones y protección política.

Solo algo lo podría impedir, en su caso: una fuerza con capacidad de ¡veto! Si es que funcionara ese mecanismo ahora.

La política es cambiante y en el fragor de la política se pierde la cordura y aparece algún nivel de ceguera. En ciertas condiciones, esa capacidad de veto verde se diluye en el aire, puede quedar sin efecto e, incluso, generar una candidatura anti-perfil. La política y sus renglones torcidos, tan torcidos… Usted tiene la última palabra.