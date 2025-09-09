FGR descarta vínculo de marino que se suicidó con red de huachicol

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que Abraham Jeremías Pérez Ramírez, marino encargado de la seguridad portuaria de Altamira, Tamaulipas, no estaba vinculado con el caso de robo de combustibles dado a conocer el domingo pasado, en el que fueron detenidas 14 personas, entre ellas altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar) y empresarios.

“Ese es un hecho que no es un delito federal, es una situación totalmente de orden personal, a la que debemos tener un gran respeto. Estamos esperando la información de lo que ocurrió. Debo decir que esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando; entonces, es un asunto de otra naturaleza”, expresó el fiscal en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta también lamentó la muerte de Abraham Jeremías Pérez Ramírez y sostuvo que no existe certeza de que estuviera involucrado en el caso de huachicol fiscal.

“Sí, lamentamos mucho la muerte de este marino, nuestro apoyo y solidaridad a la familia. No hay certeza de que él haya estado involucrado en este proceso, entonces vienen las investigaciones. Primero, nuestra solidaridad a la Marina y la Armada de México y, por supuesto, a los familiares. Segundo, es muy importante señalar que esta investigación surge además de denuncias previas; se detectó un buque en marzo en Tampico que presuntamente transportaba diésel”, explicó.

