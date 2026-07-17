FGR detiene a exgobernador de BJ; lo acusa de liderar la mayor red de contrabando de hidrocarburos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de la mayor red de contrabando de hidrocarburos detectada hasta ahora en el país, operación que derivó en la detención del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, identificado por la autoridad como Ernesto “N”, así como de su socio Ricardo “N” y otras dos personas.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, explicó que la organización provocó una afectación económica inicial estimada en 32.8 millones de pesos y que, durante el operativo, fue desarticulado uno de sus principales centros de operación. Además, fueron localizados decenas de carros tanque ferroviarios en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí.

La investigación se originó tras el aseguramiento, el 3 de julio de 2025, de 33 ferrotanques cargados con hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila.

De acuerdo con la FGR, la red operaba mediante empresas dedicadas formalmente a la importación de derivados del petróleo, pero al ingresar el combustible desde Estados Unidos declaraban volúmenes inferiores a los reales o registraban productos distintos a los transportados para evadir impuestos.

Las autoridades señalaron que el combustible provenía de refinerías de Texas y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas, tras ingresar al país sin las revisiones aduaneras correspondientes.

La Fiscalía indicó que la organización realizó 4 mil 238 operaciones de importación por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, mediante las cuales habrían dejado de declarar 15.3 millones de litros de combustible.

El presunto fraude fiscal asciende a 106.8 millones de pesos, de los cuales 88.5 millones corresponden a impuestos omitidos y 18.3 millones al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Como parte de las investigaciones también se ejecutaron 25 órdenes de aprehensión contra agentes aduanales, empresarios y exfuncionarios presuntamente relacionados con la red.

Las indagatorias financieras detectaron movimientos por 3 mil 75 millones de pesos en alrededor de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. Según la FGR, las cuentas presentaban un patrón típico de “cuentas puente”, utilizadas para dificultar el rastreo del origen y destino de los recursos.

La institución agregó que, desde diciembre de 2025, 407 personas han sido procesadas por investigaciones relacionadas con el contrabando de combustibles por vías marítima, ferroviaria y terrestre.