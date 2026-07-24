FGR investiga a muchos más empresarios y firmas por vínculos con la red de ‘huachicol’ ferroviario: Sheinbaum

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CUERNAVACA.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la investigación por la presunta red de huachicol fiscal relacionada con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y la empresa Ingemar, la cual se extenderá a más empresas y empresarios presuntamente vinculados con el esquema de contrabando y distribución de combustibles.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que las indagatorias no se limitan al ingreso de combustible mediante ferrotanques, sino que abarcan toda la cadena de almacenamiento y comercialización.

Explicó que la investigación busca determinar si parte del diésel ingresó al país sin declarar la cantidad real transportada y conocer la forma en que posteriormente era almacenado y distribuido hacia estaciones de servicio.

Sheinbaum indicó que las pesquisas se desarrollaron durante aproximadamente un año y aseguró que existen otros actores relacionados con la empresa investigada que también son objeto de las indagatorias.

Por separado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para sancionar a 39 personas físicas y 16 personas morales presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El funcionario precisó que la UIF presentó previamente las denuncias correspondientes ante la FGR y señaló que las acciones fueron planeadas de manera conjunta entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.

García Harfuch afirmó que la coordinación entre ambas instancias forma parte de la estrategia bilateral para afectar las estructuras financieras de las organizaciones criminales.