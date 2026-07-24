Reality coreano pone a Bacalar en la mira de Asia

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BACALAR.- El reality surcoreano Jinny’s Kitchen (La cocina de Jinny), grabado en Bacalar, ha incrementado el interés de viajeros asiáticos por visitar este destino de Quintana Roo, impulsando el llamado turismo de locaciones, de acuerdo con tendencias registradas en plataformas de búsqueda de Asia.

El programa mostró a reconocidas figuras de la música y la televisión de Corea del Sur operando un restaurante de comida callejera frente a la Laguna de los Siete Colores, lo que permitió que millones de espectadores conocieran uno de los principales atractivos del Pueblo Mágico.

Tras la difusión del reality, motores de búsqueda como Naver en Corea del Sur, Baidu en China y Yahoo! Japan registraron un incremento en las consultas relacionadas con Bacalar, Quintana Roo y el Caribe mexicano.

En Corea del Sur también aumentó la publicación de contenidos sobre viajes a Quintana Roo en blogs especializados, mientras que en China crecieron las búsquedas sobre vuelos, rutas y requisitos para viajar al Caribe mexicano.

En Japón, usuarios realizaron más consultas de ubicación e interacciones relacionadas con Bacalar a través de Yahoo! Japan y Google, reflejando un mayor interés por conocer los escenarios donde se filmó la producción.

El fenómeno forma parte del denominado turismo de locaciones, una tendencia en la que seguidores de series, películas y programas de televisión viajan a los sitios donde fueron realizadas sus producciones favoritas.

En este caso, el atractivo se fortaleció por la participación de artistas surcoreanos como V, integrante de BTS, así como los actores Park Seo-jun y Choi Woo-shik, quienes integraron el elenco del programa.

Muchos de los visitantes buscan recorrer los mismos escenarios mostrados en pantalla, tomar fotografías y recrear momentos del reality, convirtiendo a las producciones audiovisuales en una herramienta de promoción turística con capacidad para atraer nuevos mercados internacionales y posicionar destinos emergentes como Bacalar ante audiencias globales.