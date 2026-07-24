Mejora percepción de seguridad en Cancún y Chetumal

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CANCÚN.- La percepción de inseguridad entre los habitantes de Cancún y Chetumal disminuyó de manera significativa durante el último año, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al segundo trimestre de 2026, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En Cancún, el 70.1 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en la ciudad durante junio de 2026, frente al 78.8 por ciento registrado en el mismo mes de 2025, lo que representa una reducción de 8.7 puntos porcentuales. Respecto a marzo de este año, cuando el indicador fue de 74.9 por ciento, la disminución fue de 4.8 puntos.

En Chetumal, la percepción de inseguridad pasó de 73.6 por ciento en junio de 2025 a 62.1 por ciento en junio de 2026, una baja de 11.5 puntos porcentuales. En comparación con el primer trimestre del año, cuando se ubicó en 66.4 por ciento, el descenso fue de 4.3 puntos.

Los resultados colocan a ambas ciudades dentro de la tendencia nacional de mejora. A nivel país, la percepción de inseguridad se ubicó en 59.8 por ciento, por debajo del 61.5 por ciento registrado en marzo y del 63.2 por ciento observado en junio de 2025.

No obstante, tanto Cancún como Chetumal continúan por encima del promedio nacional. En Cancún, siete de cada diez habitantes aún consideran que vivir en la ciudad es inseguro, mientras que Chetumal supera la media nacional por 2.3 puntos porcentuales.

La encuesta también identificó un incremento en los conflictos entre la población en la capital del estado. Chetumal fue una de las tres ciudades del país con mayor aumento en enfrentamientos o conflictos entre vecinos, desconocidos y autoridades, al pasar de 26.5 por ciento en el primer trimestre a 44.2 por ciento en el segundo trimestre de 2026.

En Cancún, ese indicador aumentó de 26.1 a 31.5 por ciento, aunque el INEGI señaló que el cambio no fue estadísticamente significativo.

A nivel nacional, la ENSU reportó que los lugares donde la población se siente más insegura son los cajeros automáticos ubicados en la vía pública (70.3 por ciento), la calle (63.4 por ciento) y el transporte público (62.4 por ciento).

Asimismo, el estudio reveló que durante el primer semestre de 2026, 13.6 por ciento de los hogares mexicanos tuvo al menos una víctima de extorsión, delito que registró la mayor prevalencia entre los encuestados.

La ENSU fue levantada entre el 22 de mayo y el 12 de junio de 2026 en 27 mil 300 viviendas distribuidas en 91 áreas urbanas del país. La siguiente actualización de la encuesta está prevista para el 23 de octubre de 2026.