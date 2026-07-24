Rescatan a seis pescadores en Bahía de Chetumal

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Foto: Pedro Hernández

CHETUMAL.- Seis personas, entre ellas un menor de edad, fueron rescatadas por elementos de la Secretaría de Marina luego de que la embarcación en la que realizaban actividades de pesca sufrió una falla mecánica y quedó a la deriva en la Bahía de Chetumal.

El incidente ocurrió la tarde del jueves, cuando los ocupantes de la lancha navegaban frente a la Explanada de la Bandera y el Muelle Fiscal.

De acuerdo con los reportes, alrededor de las 20:30 horas el motor de la embarcación presentó una avería, por lo que los tripulantes solicitaron auxilio mediante el número de emergencias. La lancha permaneció a la deriva durante más de una hora mientras se desplegaban las labores de búsqueda y rescate.

Poco después de las 22:00 horas, personal de la Secretaría de Marina localizó la embarcación y trasladó a sus seis ocupantes hasta tierra firme sin que se reportaran personas lesionadas.

En el Muelle Fiscal se desplegó un operativo en el que participaron elementos de la Policía Quintana Roo, Policía Municipal, Secretaría de Marina, Cruz Roja Mexicana y el Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes permanecieron en el lugar para brindar apoyo durante el arribo de los rescatados.

Posteriormente, los tripulantes fueron llevados a la estación naval ubicada junto al Muelle Fiscal, donde paramédicos de la Cruz Roja realizaron una valoración médica y confirmaron que todos se encontraban en buen estado de salud, por lo que se retiraron por sus propios medios.

Uno de los ocupantes explicó que únicamente habían salido a pescar cuando la embarcación presentó la falla mecánica que provocó la emergencia.

Asimismo, aseguró que no realizaban ninguna actividad ilícita y manifestó su inconformidad al señalar que, según su versión, elementos de la Secretaría de Marina intentaron detenerlos sin que existiera un motivo justificado.