Fiscalía vincula a cinco detenidos con robos de computadoras vehiculares en Chetumal y Bacalar

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CHETUMAL.- Tres hombres y dos mujeres fueron detenidos en una investigación por el robo de computadoras de vehículos que, según la Fiscalía General del Estado (FGE), se vendían por internet. El fiscal Raciel López Salazar vinculó al grupo con robos en los municipios quintanarroenses de Othón P. Blanco y Bacalar, así como en el vecino estado de Yucatán. Las autoridades aseguraron siete computadoras automotrices, un vehículo y cinco teléfonos celulares.

En conferencia de prensa, López Salazar explicó que los presuntos responsables recorrían las calles de noche en busca de vehículos estacionados afuera de domicilios. Una vez que elegían uno, algunos vigilaban los alrededores mientras otros abrían el automóvil y extraían la computadora.

La Fiscalía también relacionó a las cinco personas detenidas con presuntos delitos contra la salud. La investigación sigue abierta para determinar si el grupo se desplazó a otros estados y cometió allí robos similares.

En la misma conferencia, el fiscal informó de otras dos detenciones, vinculadas con una presunta red de extorsión a restaurantes de la zona turística de Playa del Carmen. Identificó a los detenidos como Miguel Anselmo N., alias «El Puma», y Luis Alfonso N.

De acuerdo con la Fiscalía, Miguel Anselmo presuntamente encabezaba la red de cobro de «derecho de piso», mientras que Luis Alfonso habría acudido a los establecimientos para dejar por escrito las exigencias de pago. Entre los negocios señalados como víctimas figuran El Doctorcito, Señor Frogs, La Chachalaca, Chapultepec y Los Olvidados.

López Salazar señaló que el grupo exigió un pago inicial de 50 mil pesos a la coctelería El Pirata. La exigencia derivó en una denuncia y, posteriormente, en la detención de los dos sospechosos.