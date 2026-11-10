Quintana Roo registra la tercera mayor reducción de homicidios dolosos del país, con una baja de 57.7%

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CIUDAD DE MÉXICO.- Quintana Roo registró la tercera mayor reducción del país en el promedio diario de homicidios dolosos: 57.7 por ciento entre enero y octubre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025. El estado mantuvo el lugar que ocupaba en el corte anterior, aunque la magnitud de la baja se acortó dos puntos porcentuales al incorporar los datos de octubre.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentó las cifras en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Solo San Luis Potosí y Nayarit registraron descensos más pronunciados que Quintana Roo. Baja California Sur y Nuevo León también figuraron entre las entidades con las mayores reducciones.

Por número de casos, Quintana Roo se ubicó en el lugar 22 del país. Según el informe, el estado acumuló 107 homicidios dolosos en los primeros diez meses de 2026, equivalentes al 0.7 por ciento del total nacional. El reporte, elaborado con datos de las 32 fiscalías estatales, indicó que todas las entidades redujeron su promedio diario frente al mismo periodo del año anterior.

En el balance presentado el 13 de octubre, que abarcó de enero a septiembre, Quintana Roo había reportado una disminución de 59.7 por ciento. Al sumar el décimo mes, la reducción acumulada quedó en 57.7 por ciento, sin que cambiara la posición del estado en la comparación nacional.

En el país, el promedio diario pasó de 86.9 homicidios dolosos en septiembre de 2024 a 43.4 en octubre de 2026, una reducción de 50 por ciento, según Figueroa Franco. La funcionaria señaló que fue el promedio más bajo para un mes de octubre desde 2015. El informe ubicó al Estado de México, Guanajuato, Baja California, Sinaloa y Chihuahua entre las entidades con más casos.

Figueroa Franco también reportó una caída de 36 por ciento en los delitos de alto impacto, con un promedio de 409 casos diarios. Entre los ilícitos que más disminuyeron mencionó el robo de vehículo y el robo a transportista, ambos con violencia, así como las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego y el secuestro extorsivo.

En la misma conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la estrategia nacional sumó 74 mil detenciones y el aseguramiento de 588 toneladas de droga en dos años.