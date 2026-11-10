INE retoma la credencialización en Chetumal y Tulum tras el acuerdo con los trabajadores

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CHETUMAL.- Los cinco módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Distrito 02 retoman actividades este martes, luego del paro del lunes y del acuerdo alcanzado entre el instituto y representantes de los trabajadores. Las citas que no pudieron atenderse durante la suspensión se están reprogramando de acuerdo con la disponibilidad de las personas afectadas.

José Francisco Croce Flota, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02, informó que la reapertura abarca los módulos fijos de Chetumal y Tulum, así como tres itinerantes. El distrito comprende los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Tulum. Con la reanudación del servicio, la ciudadanía podrá volver a tramitar por primera vez, renovar o actualizar su credencial para votar.

El lunes suspendió labores el personal de los dos turnos del módulo de Chetumal, así como el de Tulum y de los tres módulos itinerantes. Los trabajadores se concentraron en las oficinas del INE en la capital del estado, donde realizaron una jornada de reflexión y discutieron sus demandas. Croce Flota dijo que el pliego local coincide en lo esencial con el nacional y que será remitido a la Junta Local.

El funcionario explicó que la reapertura se acordó para evitar más afectaciones a quienes tenían trámites pendientes. La presidenta provisional del Consejo General, Blanca Cruz, comunicó que se había llegado a un entendimiento con los representantes del personal y que los acuerdos se formalizarían.

Entre las peticiones que requieren atención inmediata, Croce Flota mencionó la limpieza de los sanitarios y la disponibilidad de insumos suficientes para trabajar. En materia salarial, el aumento del 6 por ciento quedó como base del acuerdo. El personal consideró insuficiente ese porcentaje, por lo que se revisará cuánto podría incrementarse de acuerdo con el presupuesto del instituto.

Croce Flota reconoció que los reclamos salariales son legítimos y señaló que hubo diálogo con el personal durante la suspensión. A nivel nacional, 544 de los 841 módulos del INE no operaron el lunes y los otros 297 prestaron servicio parcial. El instituto giró un escrito para permitir las manifestaciones en sus oficinas y garantizó que no habría represalias contra quienes participaron en la protesta.