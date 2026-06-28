Miguel Díaz-Canel descarta el regreso del capitalismo en Cuba; asegura que no habrá cambios políticos

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LA HABANA.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que en la isla no habrá un retorno al capitalismo y sostuvo que las reformas económicas impulsadas por su gobierno no representan un cambio en el modelo político del país.

Al clausurar el XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), el mandatario aseguró que la prioridad de su administración es preservar la Revolución y los logros sociales alcanzados, pese al complejo escenario económico que enfrenta la nación.

“Jamás” se restaurará el capitalismo en Cuba, enfatizó Díaz-Canel durante su mensaje, al reiterar que las medidas económicas actualmente en marcha buscan fortalecer el sistema vigente y no modificar su orientación política.

El jefe del Estado describió la situación del país como de “extrema complejidad”, debido a la combinación de una crisis energética y financiera que, afirmó, se ha agravado por el endurecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos y por la permanencia de Cuba en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo.

El mandatario señaló que, para garantizar la continuidad de programas sociales en áreas como salud, educación, deporte, ciencia y cultura, es indispensable generar mayores recursos materiales y financieros.

Sin embargo, sostuvo que ese objetivo enfrenta limitaciones derivadas de las sanciones económicas aplicadas por Washington, las cuales, aseguró, restringen la capacidad del país para obtener los recursos necesarios.