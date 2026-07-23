Formalizan relevo en dirección de CAPA; Héctor Masegosa asume cargo

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CHETUMAL.- El Gobierno de Quintana Roo designó a Héctor Segundo Masegosa Llanas como encargado del despacho de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), en sustitución de Hugo Garza Sáenz, quien presentó su renuncia al cargo hace unos días.

Masegosa Llanas se desempeñaba desde octubre de 2024 como coordinador Administrativo, Financiero y de Archivos de la CAPA, área desde la que coordinó la administración de los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos del organismo, además de supervisar procesos administrativos y de contratación.

Previamente ocupó la Dirección General de Contrataciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), entre 2022 y 2024, así como la Jefatura del Departamento de Adquisiciones del Ayuntamiento de Benito Juárez entre 2021 y 2022.

El Gobierno del Estado informó que el nombramiento busca dar continuidad a los programas, proyectos y acciones de la Comisión, así como garantizar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la entidad.

El nuevo encargado del despacho asume el cargo con diversos retos pendientes, entre ellos la ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica, como la ampliación del drenaje pluvial en Chetumal para reducir inundaciones y la conclusión de obras en Cozumel, anunciadas tras la reestructuración de la deuda financiera del organismo.

Otro de los desafíos será el proceso relacionado con la eventual operación del servicio de agua potable en los municipios de la zona norte del estado, una vez que concluya el litigio derivado de la cancelación de la concesión de Aguakan.

El relevo ocurre además en un contexto de inconformidad ciudadana por el incremento en las tarifas del servicio de agua potable.

De acuerdo con las tarifas vigentes, el cobro mínimo para uso doméstico supera los 200 pesos mensuales. En Chetumal, los usuarios con servicio de drenaje pagan una tarifa mínima de 291 pesos, mientras que en el resto del estado el monto asciende a 298 pesos. Para las viviendas sin drenaje, la cuota mínima es de 203 pesos al mes.

En Quintana Roo, las tarifas se actualizan de manera automática y, durante la actual administración estatal, el costo del servicio de agua potable ha acumulado un incremento cercano al 28 por ciento.