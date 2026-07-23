Alberto Perera asume Secretaría de Bienestar; también nombran nuevo titular en Asaqroo

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CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa designó a Alberto Ignacio Perera Medina como encargado del despacho de la Secretaría de Bienestar (Sebien), en sustitución de Pablo Bustamante Beltrán, quien presentó su renuncia al cargo.

Perera Medina se desempeñaba como director general de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo (Asaqroo), organismo responsable de la operación del programa Comemos Tod@s.

Como parte de los cambios, el Gobierno del Estado nombró a Jaime Torres Gutiérrez al frente de Asaqroo, mientras que la Dirección de Planeación, Mejora Regulatoria y Archivos de esa dependencia quedó vacante de manera temporal.

Originario de Felipe Carrillo Puerto, Perera Medina cuenta con 15 años de experiencia en la administración pública estatal y ha desarrollado su trayectoria principalmente en el diseño, implementación y evaluación de programas sociales.

Antes de dirigir la Agencia de Seguridad Alimentaria, ocupó el cargo de subsecretario de Desarrollo Humano del Gobierno del Estado y ha desempeñado diversas responsabilidades relacionadas con el desarrollo social tanto en el ámbito estatal como municipal.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Quintana Roo, maestro en Derecho Fiscal y actualmente cursa estudios de doctorado en Educación.

Con este nombramiento, el Gobierno del Estado busca dar continuidad a las políticas y programas sociales que desarrolla la Secretaría de Bienestar en Quintana Roo.