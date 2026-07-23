Proyecto busca generar 3 mil 500 empleos con sargazo

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CANCÚN.- La atención al recale de sargazo en el Caribe Mexicano avanza hacia un modelo de economía circular que busca convertir la macroalga en una fuente de empleo e insumos industriales, con una proyección de hasta 3 mil 500 empleos directos en Quintana Roo.

La iniciativa The Seas We Love, desarrollada en coordinación con el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (Imipas), impulsa la creación de una cadena de aprovechamiento integral del sargazo que abarca desde su recolección en altamar hasta su transformación en diversos productos.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) y, en su primera etapa, integra a más de 150 hoteles y cerca de 600 restaurantes, con la meta de incorporar más de mil 180 establecimientos hacia 2028.

Como parte de la estrategia se desarrolla la plataforma tecnológica e industrial SargaTech, que contempla procesos de contención, recolección, traslado, desalinización, secado y transformación de la biomasa para la producción de biofertilizantes, biomateriales y bioenergía.

Además de generar empleos operativos en embarcaciones y centros de acopio, el proyecto prevé la creación de plazas para especialistas en logística, procesamiento industrial, monitoreo satelital e inteligencia artificial aplicada al seguimiento del sargazo.

Para fortalecer el marco legal de esta actividad, el Imipas impulsa la incorporación del sargazo a la Carta Nacional Pesquera, lo que permitiría regular su aprovechamiento, otorgar permisos comerciales y formalizar el trabajo de las cuadrillas dedicadas a su recolección.

La estrategia también contempla que, a largo plazo, hasta el 80 por ciento de los hoteles participantes utilicen productos derivados del sargazo procesado, con el objetivo de garantizar la viabilidad económica del modelo.

De acuerdo con el plan de implementación, durante 2026 se crearán entre 250 y 300 empleos directos en la fase inicial, mientras que el escalamiento industrial previsto para 2027 y 2028 permitirá alcanzar la meta de 3 mil 500 plazas laborales en el estado.