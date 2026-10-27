Fortalece Mara Lezama infraestructura educativa con nuevo domo en el Cetmar No. 41

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Al entregar su nuevo domo a las alumnas y alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) No. 41, en Cancún, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que en este gobierno diferente, humanista con corazón feminista las promesas se cumplen. “Un domo más”, puntualizó.

El Cetmar No. 41, en la región 259, fue fundado el 1 de septiembre de 2014 y, tras 12 años de espera, con esta infraestructura, fortalece sus espacios para el desarrollo de actividades académicas, deportivas y cívicas.

Los trabajos incluyeron la construcción de un domo de 510 metros cuadrados, la instalación de seis luminarias LED, cubierta metálica y equipamiento para básquetbol, además de la rehabilitación de la cancha de usos múltiples con 540 metros cuadrados de piso de concreto.

Esta obra forma parte del proyecto estratégico del Gobierno del Estado para la construcción de 1,109 domos en Quintana Roo, con el propósito de brindar a las comunidades escolares espacios dignos, seguros y funcionales, que permitan realizar sus actividades protegidas del sol y la lluvia.

Acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, la Gobernadora platicó de cerca con las chavas y los chavos, a quienes exhortó a tomar las mejores decisiones, alejados de las conductas autodestructivas para que sean inmensamente felices y extiendan sus alas.

La directora Virginia Pérez Herrera y la subdirectora Nidia Uscanga Vallado, así como Luis Alberto Tun Calderón, subsecretario de Educación y José Rafael Lara Díaz, secretario de Obras Públicas, acompañaron a la Gobernadora en esta ceremonia de entrega, que incluyó la donación de balones y equipo deportivo.