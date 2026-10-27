Trabajadores inconformes del IMSS confirman marcha nacional para el 30 de octubre para exigir aumento de 10%

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CIUDAD DE MÉXICO.- Trabajadores inconformes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmaron una movilización nacional para el viernes 30 de octubre, en demanda de un aumento salarial de 10 por ciento, mejores condiciones laborales y la salida de Rafael Olivos de la dirigencia sindical.

Mediante un video difundido en redes sociales, los organizadores informaron que en la Ciudad de México la marcha partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI a las 15:00 horas. La ruta y el destino todavía no habían sido anunciados.

También convocaron a trabajadores y jubilados a una primera asamblea constituyente el sábado 31 de octubre. El registro comenzará a las 8:00 horas y la sesión iniciará a las 10:00.

El encuentro, descrito también como un congreso extraordinario, dará continuidad a la recolección de firmas, cuya meta es reunir 300 mil para exigir la renuncia de Olivos. Los convocantes anunciaron una conferencia de prensa para el martes, en la que ofrecerán detalles sobre las movilizaciones.

Las protestas continuarán pese a la nueva propuesta económica presentada por el director general del IMSS, Zoé Robledo: un incremento global de 8 por ciento, compuesto por 4 por ciento al salario tabular y 4 por ciento a la ayuda para el pago de renta de casa habitación.

Los inconformes consideraron insuficiente el ofrecimiento y lo calificaron como “una bofetada”. Mantuvieron su exigencia de un aumento salarial de 10 por ciento, frente al 2.9 por ciento planteado inicialmente y al 4 por ciento directo al tabulador de la propuesta más reciente.

“Este aumento que acaban de dar vuelve a ser un insulto a la base trabajadora, al sector salud”, expresó Daniel Alejandro, enfermero general en Torreón, Coahuila.

Además del reclamo salarial y el cambio de dirigencia, los trabajadores pidieron mejoras en el suministro de medicamentos, la disponibilidad de equipo y las condiciones en las que desempeñan sus funciones.

Consultada sobre la movilización, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que las acciones del Gobierno buscan mejorar tanto las condiciones del personal como la atención a los derechohabientes, ampliar la infraestructura hospitalaria y garantizar el abasto.

La mandataria afirmó que el IMSS ha mejorado y citó como respaldo el número de consultas y los hospitales construidos. Añadió que se fortalece la distribución de medicamentos e insumos médicos.